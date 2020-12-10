Masterchef hakkında duyacağınız bu gerçek dudak uçuklatabilir! Masterchef yarışmacıları bölüm başı ne kadar para alıyor pes... Program süresi boyunca geçimlerini nasıl sağladıkları merak ediliyor Masterchef yarışmacılarının. Gıda gibi temel ihtiyaçları karşılansa da özel ihtiyaçların ne olduğu merak konusu. Elenen yarışmacıların ardından yarışmaya devam eden isimler arasında, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Eray Aksungur, Özgül Coşar, Emir Elidemir ve Sefa Okyay Kılıç yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen konular arasında ise Masterchef yarışmacılarının bölüm başına para alıp almadığı merak edilen konular arasında yer aldı.
Masterchef Türkiye'de yarışan yarışmacıların, yarışma programı süresi boyuncu geçimlerini nasıl sağladığı merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyici kitlesi yarışmacıların para alıp almadığını merak etmeye başladı. Arama motorlarında merak edilen konular araştırılmaya başladı. Milyonlarca kişi, "Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?", "Bölüm başı ne kadar kazanıyorlar?" sorularına yanıt aradı.
Masterchef yarışmacılarının bölüm başına para alıp almadıkları merak edilmeye başladı. Survivor da yarışmacıların bölüm başına para aldıkları biliniyordu. Bunun üzerine aynı sistemin Masterchef Türkiye'de olup olmadığı merak edilmeye başladı. İzleyici kitlesi arama motorlarında, "Masterchef yarışmacıları para alıyor mu?", "Bölüm başı ne kadar kazanıyorlar?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.
Survivor 2020'de yarışmacılara, yarışma dışındaki hayatlarında kazandıkları ücretler ön planda tutularak ödemeleri yapılıyor. Survivor yarışmacılarının ünlü isimler arasında yer alması ve yüksek meblağlar kazanması, yapılan ödemelerin artmasına neden oluyor. Survivor takımında yer alan yarışmacı ünlülere ödenen miktar 10.000 TL ve 70.000 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un aldığı ücret 40.000 TL olarak açıklanmıştı. Bunun yanı sıra eski futbolcu olan Sercan Yıldırım'ın ise 50.000 TL kazandığı belirtilmişti.
Masterchef 2019'un geçmiş sezonlarından bu yana, "Yarışmacıların kazandıkları paralar ne kadar? Kim ne kadar para alıyor?" sorusu sık sık gündeme geliyordu. Bu soruların yanıtı olarak da yarışmacıların 20 bin TL aldıkları iddia edilmiştir. Ancak ne geçen sene ne de bu sene Acun Ilıcalı söz konusu soruların ardından açıklamalarda bulunmadı.
Masterchef Türkiye programında zaman zaman ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmaların ardından yarışmacılar belli bir miktar para ödülü kazanıyor. Bu ödüllerde yarışmacıların ne kadar aldığı ise merak edilen konular arasında yerini alıyor. Ödüllü yarışmada birinci olan kişiler 25.000 TL para ödülünün sahibi oluyor.
Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye programına katılan yarışmacıların her ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca yarışmacıların bölüm başına 10 bin TL ile30 bin TL arasında para aldığı iddia ediliyor sosyal medyada. Ancak buna dair resmi bir açıklama yok.
Merak edilen konular arasında Masterchef Türkiye yarışmacılarının yayınlanan her bölüm için para alıp almadıkları merak edilen konular arasında yer alıyordu. Yarışmacı adayların bölüm başına para alıp almadıkları ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Masterchef Türkiye'nin geçen sezonlarında birinci olan yarışmacıya 100.000 TL para ödülü verilmişti. Bu sezonda aynı ödülün verileceği iddia edildi.
Yarışmacılar programda zorlu bir süreçten geçerek birinciliğe doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sezon kimin birinci olacağı ise büyük bir merak içerisinde bekleniyor. Birinci olacak yarışmacı 100.000 TL para ödülünün sahibi olacak.