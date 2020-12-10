Masterchef 2019'un geçmiş sezonlarından bu yana, "Yarışmacıların kazandıkları paralar ne kadar? Kim ne kadar para alıyor?" sorusu sık sık gündeme geliyordu. Bu soruların yanıtı olarak da yarışmacıların 20 bin TL aldıkları iddia edilmiştir. Ancak ne geçen sene ne de bu sene Acun Ilıcalı söz konusu soruların ardından açıklamalarda bulunmadı.