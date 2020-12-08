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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı EDHO 175. bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz''ın 'Alpaslan Baba'sı Yunus Emre Yıldırımer, 8 yıl önce kendi gibi oyuncu olan Melissa Yıldırımer ile dünyaevine girdi ve çift ilk evladı Doğu'yu geçtiğimiz eylül ayında kucağına aldı. Yunus Emre Yıldırımer'in rol aldığı EDHO'da bir dönem Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Doktor Derya karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Melissa Yıldırımer oğlu Doğu ile yaptığı paylaşımlarla EDHO oyuncularını ve hayranlarını mest ediyor. İşte EDHO oyuncularından yorum yağan Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer'in oğlu...

08.12.2020 13:22 - Son Güncelleme: 08.12.2020 13:40
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

EDHO'nun gözü kara Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırım'ın oğluna EDHO oyuncularından yorum yağdı. Babasına benzerliği ile dikkat çeken Doğu Yıldırımer'e EDHO oyuncusu Ceren Benderlioğlu'dan gelen, "E küçük Yunus olmuş bu" yorumu dikkat çekerken, EDHO ailesinin minik üyesi sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası olan oğlu Doğu ve ünlülerin çocukları...

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

WALISON FONSECA'NIN KIZI AMAYA

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

WALISON FONSECA VE KIZI AMAYA...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

Boyu kadar bir kızı olan Walison, Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

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