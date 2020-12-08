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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in kopyası! Melissa Yıldırımer oğlunu paylaştı, EDHO oyuncuları...

Alpaslan'ın mekanına yapılan bombalı saldırı EDHO 175. bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Atv'nin 6 sezondur devam eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz''ın 'Alpaslan Baba'sı Yunus Emre Yıldırımer, 8 yıl önce kendi gibi oyuncu olan Melissa Yıldırımer ile dünyaevine girdi ve çift ilk evladı Doğu'yu geçtiğimiz eylül ayında kucağına aldı. Yunus Emre Yıldırımer'in rol aldığı EDHO'da bir dönem Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Doktor Derya karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Melissa Yıldırımer oğlu Doğu ile yaptığı paylaşımlarla EDHO oyuncularını ve hayranlarını mest ediyor. İşte EDHO oyuncularından yorum yağan Yunus Emre ve Melissa Yıldırımer'in oğlu...

08.12.2020 13:22 - Son Güncelleme: 08.12.2020 13:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





