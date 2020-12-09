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EDHO'nun Suzi'siydi... Son haliyle dikkat çeken Meryem Uzerli'den 8 aylık hamile pozu!
EDHO'nun Suzi'siydi... Son haliyle dikkat çeken Meryem Uzerli'den 8 aylık hamile pozu!
8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni fotoğraf geldi. 6 yaşında Lara adında bir kızı olan ve bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli karnı burnunda pozuyla beğeni aldı. İlk kızını dünyaya getirdikten sonra verdiği kilolarla dikkat çeken Meryem Uzerli, ikinci kızını kucağına almak için gün sayıyor. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...
09.12.2020 09:13
- Son Güncelleme: 09.12.2020 09:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Suzi, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan olarak hafızalarımıza kazındı Meryem Uzerli. 37 yaşındaki bir çocuk annesi Meryem Uzerli, ikinci kızını kucağına almak için gün sayıyor.
Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Meryem Uzerli'nin 8 aylık hamile pozuna beğeni yağdı.
Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı 6 yaşına giren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından bebek beklediğini duyurmuştu.
İkinci kızına yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, son dönemdeki fotoğraflarından hep karnını gizlemişti.
İşte hamile Meryem Uzerli'nin son hali...