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EDHO'nun Suzi'siydi... Son haliyle dikkat çeken Meryem Uzerli'den 8 aylık hamile pozu!

8 aylık hamile Meryem Uzerli'den yeni fotoğraf geldi. 6 yaşında Lara adında bir kızı olan ve bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli karnı burnunda pozuyla beğeni aldı. İlk kızını dünyaya getirdikten sonra verdiği kilolarla dikkat çeken Meryem Uzerli, ikinci kızını kucağına almak için gün sayıyor. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...

09.12.2020 09:13 - Son Güncelleme: 09.12.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





