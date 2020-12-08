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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba ve babasını yan yana görenler 'Bu nasıl benzerlik' demeden geçmedi! Edho'nun İlyas'ı...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sık sık ailesini dair paylaşımlar yapan Ozan Akbaba'nın babasını görenler baba-oğul arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

08.12.2020 13:46 - Son Güncelleme: 08.12.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





