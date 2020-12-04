Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Babası yaşındaki adamın yanında olan Neslihan, stüdyoya gelecek mi? Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) neler yaşanıyor?
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