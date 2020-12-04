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    • 04.12.2020 16:46
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    'da canlı yayın izle! Büyük yüzleşme! Babası yaşındaki adamın yanında olan Neslihan Esra Erol'da canlı yayınında...

    'da canlı yayınında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Esra Erol bir mucizeye daha imza attı. Şeyma aylardır göremediği evladına kavuştu. "Her gün litrelerce , sayısız bez aldım" diyen Hasan Bey'in eşiyle ilgili isyanı! Evli ve 5 çocuk babası Faraç'a kaçan 18 yaşındaki Neslihan stüdyoya gelecek mi? Gözyaşları içinde feryad eden Tuğba çocuğuna kavuşabilecek mi? Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Hepsi ve daha fazlası 4 Aralık Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme! Babası yaşındaki adamın yanında olan Neslihan, stüdyoya gelecek mi? Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) neler yaşanıyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL'DA İZLE - TIKLA

    Karısının temizlik takıntısı yüzünden yıkılma noktasına gelen bir yuva ve Hasan Bey'in isyanı! "Her gün litrelerce çamaşır suyu, sayısız bez aldı"

    Tüm bı̇ldı̇klerı̇nı̇zı̇ unutun! 18 yaşındakı̇ Neslı̇han stüdyoya gelecek mı̇? Büyük yüzleşmede son perde!


    Celal Bey karısının yanına mı dönecek, yoksa kızıyla mı gidecek? Son kararı ne olacak?


    35 yıllık küslük sona erdi mi? Canlı yayın sonrası neler yaşandı?


    Gözyaşları içinde feryad eden Tuğba çocuğuna kavuşabilecek mi? Kocası annesiyle işbirliği yapıp çocuğunu kaçırdı!


    5 yıl sonra Safinaz Hanım kızı Hümeyra ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Anne-kızın büyük yüzleşmesi!


    Şeyma aylardır göremediği evladına kavuştu, o anları sakın kaçırmayın!
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    Haberler Televizyon Esra Erol'da canlı yayın izle! Büyük yüzleşme! Babası yaşındaki adamın yanında olan Neslihan Esra Erol'da canlı yayınında...