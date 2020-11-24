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    • 24.11.2020 16:59
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    CANLI İZLE! 'da programında şok olay! Karısı ve çocuğunu öldürmekle suçlandı yetmedi...

    'da canlı yayınında bugün (24 Kasım 2020 Salı) neler yaşanıyor? Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia eden Fatma Hanım'ın Ersin Türktaş ile yüzleşmesi, karısını ve çocuklarını öldürmekle suçlanan ömer Bey'in isyanı, Güneş Hanım'ın oğlu Oğuzhan ile 30 yıl sonra buluşma hikayesi Esra Erol'da canlı yayınında izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (24 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia etti! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş Esra Erol'da canlı yayınında!

    "Kızımın babası, kızımı ailesi yüzünden reddediyor" Perihan Hanım'ın serzenişi! Perihan ile Yasin karşı karşıya geliyor!


    Karısını ve çocuğunu öldürmekle suçlandı o da yetmedi evini yakıp yıktılar. Ömer Bey'in isyanı...

    Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez göredü, ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuştu. Güneş Hanım, oğlu Oğuzhan'ı kabul edecek mi? 30 yıl sonra büyük yüzleşme Atv canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon CANLI İZLE! Esra Erol'da programında şok olay! Karısı ve çocuğunu öldürmekle suçlandı yetmedi...