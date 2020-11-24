Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (24 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia etti! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş Esra Erol'da canlı yayınında!
"Kızımın babası, kızımı ailesi yüzünden reddediyor" Perihan Hanım'ın serzenişi! Perihan ile Yasin karşı karşıya geliyor!
Karısını ve çocuğunu öldürmekle suçlandı o da yetmedi evini yakıp yıktılar. Ömer Bey'in isyanı...
Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez göredü, ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuştu. Güneş Hanım, oğlu Oğuzhan'ı kabul edecek mi? 30 yıl sonra büyük yüzleşme Atv canlı yayınında!