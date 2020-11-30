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    • 30.11.2020 16:30
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    'da canlı yayını izle! Ömer ve Yasemin'in 'bitti' denen evliliğinde şok karar!

    'da canlı yayınında bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'da canlı yayınında yine birbirinden ilginç hayat hikayeleri, yüzleşmeler, kavuşmalar yer alıyor. Bitti denen evlilikte herkesi şaşırtacak şok karar! Ömer Yasemin'i affetti mi? Cansu annesi Ayşen'e, Ramazan Amca evladına kavuştu! O anlar Esra Erol'da canlı yayınında. Yaşar'ın ilk aşkı Murat, stüdyoya gelecek mi? "18 yaşındaki kızım 31 Ekim'de ortadan kayboldu!, sonra da 'evlendim' diye fotoğraf attı!" diyen babanın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Bitti denen evlilikte herkesi şaşırtacak şok karar! Ömer Yasemin'i affetti mi?

    Cansu annesi Ayşen'e, Ramazan Amca evladına kavuştu! Herkesi gözyaşlarına boğacak o anlar!


    Ayşegül ailesinin yanına mı gidecek, yoksa kendine yeni bir yol mu seçecek? Son kararı ne olacak?


    Yaşar'ın ilk aşkı Murat, stüdyoya gelecek mi? Büyük hesaplaşmada ikinci perde!


    "18 yaşındaki kızım 31 Ekim'de ortadan kayboldu!, sonra da 'evlendim' diye fotoğraf attı!" Bir babanın isyanı!


    "Ablam Özlem Yılmaz 9 Ekim'de 2 çocuğunu da evde bırakarak kayıplara karıştı!" Yağmur Hanım'ın iddiaları ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon Esra Erol'da canlı yayını izle! Ömer ve Yasemin'in 'bitti' denen evliliğinde şok karar!