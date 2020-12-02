Müge Anlı'daki tandır cinayetinde son durum merak ediliyor. Çıkan kemikler inşaatı durdurdu' iddiası 2 Aralık Müge Anlı canlı yayınında kan dondurdu.Müge Anlı'nın 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey' dediği olayda son durum ne? Bebeği tandırda kim yaktı? Kerem Durur cinayete mi kurban gitti? İnşaattan çıkan kemik iddiası... İşte detaylar...

2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!