Müge Anlı'daki tandır cinayetinde son durum merak ediliyor. Çıkan kemikler inşaatı durdurdu' iddiası 2 Aralık Müge Anlı canlı yayınında kan dondurdu.Müge Anlı'nın 'Bugüne kadar programda duyduğum en vahşi şey' dediği olayda son durum ne? Bebeği tandırda kim yaktı? Kerem Durur cinayete mi kurban gitti? İnşaattan çıkan kemik iddiası... İşte detaylar...
2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!
İNŞAATTAN ÇIKARILAN KEMİKLER VE KÜP ALTIN!
2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... Kerem Durur'un kaybolduğu bölge sakinleri Müge Anlı'ya konuştu. Birçok kişiden gelen bilgiler, 2017 yılında bölgede yapılan inşaatın kemikler çıkması sonucunda durdurulduğu yönünde oldu.
İddia yalnızca bununla da sınırlı değil. Görgü tanıkları, bir küp altın ve ceset çıkması sonucu inşaatın savcılık tarafından durdurulduğunu öne sürdü.
"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"
Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur'un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu.
'Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?' sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.
Müge Anlı'nın "6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?" sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, "Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı." dedi.
6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, "Geldim, kadını saçından çektim. 'Çocuğumu tandıra sen attın.' dedim, o da 'Ben atmadım.' dedi şeklinde konuştu.
Konuya açıklık getiren Müge Anlı, "Resime'nin Kerem Bey'den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı. Bebek tandırın içine düşmüş." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım'ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı:
"O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti? Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım'ın sorumsuzluğudur." dedi.
Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi:
"Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağ iken babama kaçtı bu kadın." Öte yandan, Resime Dönmez'in Van'ın Erciş ilçesinde bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.
TANDIR NEDİR?
Tandır kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Tandır, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre tandır kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü
- Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen