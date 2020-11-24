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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle yine bomba gibi anlara sahne oluyor. İzleyicinin tek nefeste takip edeceği EDHO yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ile Bahar Sincanlı arasında yaşananlar herkesi şaşırtırken, ardından gelişen olaylar EDHO yeni bölüme damga vuracak. Dizinin kurnaz planlarıyla dikkat çeken ismi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca'nın kardeşi sosyal medya gündeminde. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, kendi dahil ve ikisi kız olmak üzere toplam 5 kardeş. İşte 'hepsi birbirinin aynı' dedirten Kayanrca kardeşler...

24.11.2020 13:58 - Son Güncelleme: 24.11.2020 14:01
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın kardeşleri ile benzerlikleri sosyal medya gündeminde. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenlerin şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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