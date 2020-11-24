Haberler Galeri Magazin EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin aynı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle yine bomba gibi anlara sahne oluyor. İzleyicinin tek nefeste takip edeceği EDHO yeni bölümde Hızır Çakırbeyli ile Bahar Sincanlı arasında yaşananlar herkesi şaşırtırken, ardından gelişen olaylar EDHO yeni bölüme damga vuracak. Dizinin kurnaz planlarıyla dikkat çeken ismi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca'nın kardeşi sosyal medya gündeminde. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, kendi dahil ve ikisi kız olmak üzere toplam 5 kardeş. İşte 'hepsi birbirinin aynı' dedirten Kayanrca kardeşler...

24.11.2020 13:58 - Son Güncelleme: 24.11.2020 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





