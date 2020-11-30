Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda kadrosuna pek çok ünlü ismi dahil etti. Cüneyt Arkın'dan Tamer Yiğit'e, Seçkin Özdemir'den Erkan Avcı'ya, Seray Kaya'dan Kanbolat Görkem Arslan'a kadar birçok ismi kadrosuna katmıştı.
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan yarattı.
İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Buse Arslan Akdeniz'in canlandırdığı Aygül Hatun, Selcan Hatun'la birlikte obaya dönerken Bizans askerlerinin saldırısına uğramalarına rağmen kendini korumasını bildi.
Annesinin intikamını Hazal Hatun'dan almak isteyen Aygül, 35'inci bölümde Osman Bey'in Kulucahisar Kalesi'ndeki operasyonuna gizlice katıldı. Kaleden kaçarken Osman Bey'i kurtaran ve yaralanan Aygül'ün "Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık alp olmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleri dizinin izleyicilerini derinden etkilerken, karakterin dönüşümüne dair önemli ipuçları sağladı.
Gazadaki başarısıyla dikkat çeken, kılıç kullanmadaki maharetiyle övgü alan Aygül karakteri, 35'inci bölümde babası Dündar Bey'le barıştı ve Osman Bey de Aygül'ün oğluna Kayı Alp ismini vererek bağrına bastı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Aygül Hatun, Hazal Hatun'la yüzleşecek mi? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan'a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.