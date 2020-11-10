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Maria ile Mustafa'nın Brezilyalı güzeli Jessica May eşiyle Anıtkabir'de: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim"
Maria ile Mustafa'nın Brezilyalı güzeli Jessica May eşiyle Anıtkabir'de: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim"
Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv dizisi Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May, eşiyle birlikte Anıtkabir'e gitti. İşte "Türkiye'ye geldiğimden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor." diyen Brezilyalı güzel Jessica May ve eşi Hüseyin Kara'nın Anıtkabir'den fotoğrafları...
10.11.2020 14:42
- Son Güncelleme: 10.11.2020 14:59
Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Jessica May, eşiyle Anıtkabir'den fotoğraf paylaştı.
Başkent'e her geldiğinde Anıtkabir'e uğradığını söyleyen May; "Ben Atatürk'ü Türkiye'ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe de daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor.
"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
Türkiye'ye geldiğimden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor.
"RÜYAMDA ATATÜRK'Ü GÖRDÜM"
Bir gün Atatürk'ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor." dedi.
JESSICA MAY VE EŞİ HÜSEYİN KARA