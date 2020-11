Haberler Galeri Magazin Maria ile Mustafa'nın Brezilyalı güzeli Jessica May eşiyle Anıtkabir'de: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim"

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv dizisi Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May, eşiyle birlikte Anıtkabir'e gitti. İşte "Türkiye'ye geldiğimden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım. Hep tüylerim diken diken oluyor." diyen Brezilyalı güzel Jessica May ve eşi Hüseyin Kara'nın Anıtkabir'den fotoğrafları...

