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Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv dizisi Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May'in eşi merak konusu oldu. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in sette başlayan ve nikah masasında taçlanan aşkının hikayesi film gibi...

08.11.2020 12:28 - Son Güncelleme: 08.11.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





