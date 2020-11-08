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Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in yer aldığı Atv dizisi Maria ile Mustafa'nın güzel oyuncusu Jessica May'in eşi merak konusu oldu. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan ve yıllar sonra doğduğu topraklara geri dönen Maria Yıldırım'ın Mustafa Candemir ile hikayesini anlatan dizinin başrol oyuncularından Jessica May'in sette başlayan ve nikah masasında taçlanan aşkının hikayesi film gibi...

08.11.2020 12:28 - Son Güncelleme: 08.11.2020 12:35
Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in eşinin kim olduğu merak edildi. Geçtiğimiz mayıs ayında 2. Sayfa programına konuk olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk eşi Hüseyin Kara ile tanışma hikayesini şöyle anlattı...

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Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

"SETTE BİR KONUŞTUK, SONRA HER ŞEY BAŞLADI"

"Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. "

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

İşte Jessica May'in eşi Hüseyin Kara ve ünlülerin eşleri...(sevgilileri)

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...

DİLARA AKSÜYEK VE SEVGİLİSİ ONUR BAY

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i ile Cihangir'deki bir mekanda yakalandı.

Maria ile Mustafa'nın güzeli Jessica May'in eşi bakın kim! Tanışma hikayeleri film gibi...
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