30 Kasım 2020 Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? İşte 29 Kasım 2020 günlük burç yorumları...

AY TUTULMASI NELERİ ÖNE ÇIKARIYOR?

Yarın, hava burcunda tutulacak Ay, karakter olarak iletişim merkezli bir kişiyseniz; tutumlarınız, ifadeleriniz, jestleriniz, çalışmalarınız ve hareket kabiliyetinizin önem arz edeceğini işaret edecek. Tutulma; kalıpları yıkmak için mücadele etme zamanı olduğunu da vurgulayacak.



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Hangi sektörler ön plana çıkacak? Medya, eğitim, editörlük, gazete, ulaşım, istihbarat, yazarlar, psikologlar, finans, politikacılar, reklamcılar, yardım kurumları bu tutulmada öne çıkan meslek grupları arasında. Bu alanda çalışıyorsanız iş alanınız genişleyebilir. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili birçok değişiklikler de önünüze gelebilir. Özellikle farkındalık mottosuyla nefes alan hava burcundaki Ay tutulması; eksiklikleri ve kusurları gösterirken önemli bir döngünün yaşamlara etkisine vurgu yapacak. Tutulmalar duygusal ihtiyaçları keşfetmek için fırsat sağlar.

İlişkiler bu açıdan önemli ölçüde etkilenebilir. Karşı taraftan beklentilerinizi tespit ederken bazı fedakarlıklarda da bulunabilirsiniz. Tutulma kaos olmadan yeni başlangıçlara adım atmanın imkansız olduğunu gösterebilir. Hava burcundaki tutulma, yıl bitmeden kendimizle yüzleşmenin bir neticesi olacak.