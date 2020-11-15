Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'ye bakın! Çocukluk fotoğrafını görenler kahkaha attı...

Survivor'ın eski yarışmacılarında olan Hilmi Cem İntepe, kariyerine oyunculuk ile devam ediyor. Maria ile Mustafa dizisinde yer alan sevilen oyuncu Hilmi Cem İntepe çocukluk hali ile gündeme geldi. Şu an 28 yaşında olan oyuncu, yıllar önce verdiği pozla hayranlarını gülümsetti. İşte Hilmi Cem İntepe ve ünlülerin çocukluk halleri...