Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'ye bakın! Çocukluk fotoğrafını görenler kahkaha attı...
Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa Candemir karakteri ile dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin çocukkken verdiği pozu görenler kahkaha attı. Sosyal medya hesabından 28. yaş günününde paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen Hilmi Cem İntepe'nin çocukluk halini görenler tanıyamadı. Verdiği poz ile hayranlarını gülümseten Hilmi Cem'e, 'Her halinle güzelsin' , 'Çok tatlısın' şeklinde yorumlar geldi. İşte ünlülerin çocukluk halleri...
Survivor'ın eski yarışmacılarında olan Hilmi Cem İntepe, kariyerine oyunculuk ile devam ediyor. Maria ile Mustafa dizisinde yer alan sevilen oyuncu Hilmi Cem İntepe çocukluk hali ile gündeme geldi. Şu an 28 yaşında olan oyuncu, yıllar önce verdiği pozla hayranlarını gülümsetti. İşte Hilmi Cem İntepe ve ünlülerin çocukluk halleri...