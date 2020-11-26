



"SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ ZÜLEYHA..."

Kendisini aklamak için basın karşısına çıkan Behice, Züleyha'yı suçladı.

Planladığı oyunu büründüğü masum rolüyle devreye sokan Behice, "Saldırıdan bir gün evvel merhum Hünkar Yaman'ın gelini Züleyha tam burada bana alenen ve haksızca bir suçlama yapmıştır. Elinde bir tane delil olmadan beni Hünkar Yaman'ı katletmekle suçlamıştır. Beni bütün Çukurova ve herkese hedef göstermiştir. Ve maalesef bu da onu saldırının azmettiricisi yapıyor. Eşkâlini verdiğim 3 kişi bana saldırırken, "Hünkar Yaman'ın kanı yerde kalmayacak, bunu canınla ödeyeceksin" diye bağırıyorlardı. Böyle bir şeyi hak etmedim." dedi.