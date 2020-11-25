KARAR, YARGILAMADAKİ USUL HATASI NEDENİYLE BOZULDU

Bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

AVUKAT YARGILAMANIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİ

Davanın yeniden görülmesine bugün başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu ve Hava Palu ile tutuksuz sanık Fatih Palu hazır bulundu. Mahkemede sanıklar Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatlığını aynı anda üstlenen Avukat Alper Bayrak söz alarak, "Sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğim. Diğer sanıkların müdafiliğinden çekiliyorum. Ben görevimi yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadım.