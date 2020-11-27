48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslan'ın Reyyan'ı kaçırdığını öğrenen Miran, peşlerine düştü. Hazar Bey ile yola koyulan Miran, "Tren düdüğü duydum. Tren yolunun en yakın olduğu yer Batman. Orada bir yerdeler." Öfkesi kontrol edemeyen Miran, "Öldüreceğim onu. Bulduğum yerde geberteceğim." diyerek aranın gazına yüklendi. Reyyan'ı kaçıran Aslan ise aracının patlayan tekeri için araçtan indi. Boşluk bulan Reyyan kaçmaya çalışsa da Aslan'a yakalandı.

Reyyan'ın çabalarına karşı çıldıran Aslan, "Mutlu olacağız. Bütün intikamlardan, onlardan uzakta mutlu olacağız. Miran artık yok. Benim yaşamam gereken her şeyi o yaşadı zaten. Artık Miran yok" diyerek Reyyan'ı sürüklemeye başladı.

Yolda yabancı bir araç gören Miran şüpheleniyor ve aracın içindeki eterden Aslan olduğunu anladı. Miran, Hazar Bey ile dağılarak Aslan'ın peşine düştü.