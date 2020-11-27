Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ''Sen benim çektiğimi bilemezsin...'' sözü damga vurdu. Hercai 49. yeni bölüm fragmanında Azize Aslanbey'in sırları ortaya çıkarken, 'Hazar öldü' sözü seyircide merak uyandırdı. Peki Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? İşte ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin 49.bölümü hakkında tüm detaylar...
HERCAİ 49. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?
Reyyan'a olan saplantılı aşkı nedeniyle onu kaçırmak isteyen Aslan, Hazar'ı vurmuş, son anda yetişen Mahfuz tarafından kendisi de vurulmuştur. Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan Reyyan ve Miran ise perişandır. Babasının Hazar olduğu bilgisini henüz sindiremeyen Miran şimdi bir de onu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.
Aslanbeyler, Füsun Aslanbey'in gelişiyle yeni düzene alışmaya çalışırken konağa gelen haber karşısında bir kez daha yıkılırlar. Azize ise artık sadece Şadoğulları'nı değil Füsun'u da karşısına alacaktır. Babasının Miran'la ilgili planlarını öğrenen Cihan harekete geçerken Nasuh, Azat'a Azize hakkında öğrendiği her şeyi anlatır. İçinde bulundukları zor günlerden sevdalarına ve birbirlerine tutunarak, el ele geçmeye çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulurlar. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Azize ise Nasuh'u çiftliğe çağırır, bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Hazar ve Aslan yaşayacak mı? Reyyan ve Miran ne öğrendiler? Azize, Nasuh'la neden buluştu?
48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aslan'ın Reyyan'ı kaçırdığını öğrenen Miran, peşlerine düştü. Hazar Bey ile yola koyulan Miran, "Tren düdüğü duydum. Tren yolunun en yakın olduğu yer Batman. Orada bir yerdeler." Öfkesi kontrol edemeyen Miran, "Öldüreceğim onu. Bulduğum yerde geberteceğim." diyerek aranın gazına yüklendi. Reyyan'ı kaçıran Aslan ise aracının patlayan tekeri için araçtan indi. Boşluk bulan Reyyan kaçmaya çalışsa da Aslan'a yakalandı.
Reyyan'ın çabalarına karşı çıldıran Aslan, "Mutlu olacağız. Bütün intikamlardan, onlardan uzakta mutlu olacağız. Miran artık yok. Benim yaşamam gereken her şeyi o yaşadı zaten. Artık Miran yok" diyerek Reyyan'ı sürüklemeye başladı.
Yolda yabancı bir araç gören Miran şüpheleniyor ve aracın içindeki eterden Aslan olduğunu anladı. Miran, Hazar Bey ile dağılarak Aslan'ın peşine düştü.
MİRAN REYYAN VE ASLAN'I BULDU
Miran, gece olduğunda ateş yakan Aslan'ı buldu. Miran'ı gören Aslan, Reyyan'ın kafasında silah dayadı. Aslan, Hazar Bey ve Miran tarafından köşeye sıkıştı.
Aslan, Miran'ı vurmak isterken önüne atlayan Hazar Bey'i vurdu. O sırada da arkasından yaklaşan bir kişi Aslan Bey'i vurdu.