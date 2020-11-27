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    • 27.11.2020 16:56
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    canlı yayın izle! Eren Can'ın babası Erdal'ın görüntüleri izleyicileri şaşırtacak...

    'da canlı yayınında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) yine birbirinden ilginç hayat hikayeleri, yüzleşmeler, kavuşmalar yer alıyor. Erdal Bey'in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak! Eren Can'ın babası Erdal’ın görüntüleri şoke edecek! 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Ayşen Hanım evine döndü mü? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Yasemin annesinin evine mi dönecek, yoksa kocası Ömer ile barışacak mı? Yasemin'den herkesi şok edecek karar!


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    13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Ayşen Hanım evine döndü mü?


    Erdal Bey'in mağdur ettiği o isim gelecek, ortalık karışacak! Eren Can'ın babası Erdal'ın bu görüntüleri şoke edecek!



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    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayın izle! Eren Can'ın babası Erdal'ın görüntüleri izleyicileri şaşırtacak...