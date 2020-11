DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü öğrencisidir. Üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman'ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katılan Doğan Bayraktar, Second Runner seçilmiştir.