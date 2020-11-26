MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN! Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi! Fatma Özay nerede?

46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi. Korkunç şüphe! Muğla Ortaca'da 5 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Fatma Özay'a ne oldu?
14 çocuk babası adama ne oldu? Akılalmaz iddialar, çok şey bilen bir kadın çelişkilerin odağındaki bir adam, babalarını arayan kardeşler...74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybı!
2003 yılında henüz 3.5 yaşında Isparta'da evlatlık verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi.
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