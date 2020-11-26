Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.11.2020 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 10:22
    ABONE OL

    MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN! Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi! Fatma Özay nerede?

    Müge Anlı'da bugün neler oluyor? 26 Kasım 2020 Perşembe Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken iddialar yer alıyor. Muğla Ortaca’da kaybolan 63 yaşındaki Fatma Özay'a ne oldu? Annesi ve yeğeniyle yaşayan Fatma Özay'dan 21 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor! 3.5 yaşında evlatlık verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi. 20 yaşındaki Selver İnce hiç tanımadığı ailesini bulabilecek mi? 14 çocuk babası adama ne oldu? Kerem Durur'un şüpheli kaybı ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi. Korkunç şüphe! Muğla Ortaca'da 5 gün önce kaybolan 63 yaşındaki Fatma Özay'a ne oldu?

    14 çocuk babası adama ne oldu? Akılalmaz iddialar, çok şey bilen bir kadın çelişkilerin odağındaki bir adam, babalarını arayan kardeşler...74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybı!

    2003 yılında henüz 3.5 yaşında Isparta'da evlatlık verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi.

    20 yaşındaki Selver İnce hiç tanımadığı alesini Müge Anlı'da bulabilecek mi?
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN! Ev almak isterken dolandırıldı, dava açtı tehdit edildi! Fatma Özay nerede?