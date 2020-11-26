Kuruluş Osman, tüm Kişiler' de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme 20+ABC1'de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 35. bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı. İşte heyecanla takip edilen ve çok konuşulan Kuruluş Osman 35. son bölüme damga vuran sahneler...

KURULUŞ OSMAN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE

#VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada ses getirerek trendlerde yer alan Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak yaralayan ve Aygül ve Alplerinin yardımıyla Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, Bizans'a ağır bir darbe vurdu. Aygül'ün bebeğini bağrına basan ve yeğenine Kayı Alp ismini koyan Osman Bey, Dündar Bey'in kızıyla barışmasına da vesile olarak obanın takdirini kazandı.