Kuruluş Osman, tüm Kişiler' de %12,55 izlenme oranı ve %26,73 izlenme 20+ABC1'de ise %12,60 izlenme oranı ve %25,36 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 35. bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı. İşte heyecanla takip edilen ve çok konuşulan Kuruluş Osman 35. son bölüme damga vuran sahneler...
KURULUŞ OSMAN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE
#VatanSevgimiz etiketiyle sosyal medyada ses getirerek trendlerde yer alan Kuruluş Osman'ın 35'inci bölümünde Nikola'yı gafil avlayarak yaralayan ve Aygül ve Alplerinin yardımıyla Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, Bizans'a ağır bir darbe vurdu. Aygül'ün bebeğini bağrına basan ve yeğenine Kayı Alp ismini koyan Osman Bey, Dündar Bey'in kızıyla barışmasına da vesile olarak obanın takdirini kazandı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların heyecenla izlediği Kuruluş Osman 35. bölümde Osman'ı dinlemeyen Savcı ve Dündar, Yavlak Arslan'ın oyuna geldi.
Nikola tarafından işkence edilen Savcı ve Dündar'a adeta ders oldu. İşte Kuruluş Osman 35. bölümdeki o çarpıcı sahne.
Osman Bey'in uyarılarını dinlemeyen Savcı ve Emmi Yavlak Arslan'ın oyununa gelerek Nikola'nın eline düştüler. Savcı, işkence sonucunda büyük bir acı duyan Dündar'a "dayanasın Emmi bunun hesabını soracağız" dedi.
'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35. bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ne giren ve Nikola'nın askerleri tarafından yakalanan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koydu. Osman Bey, Nikola'yla olan konuşmasında "Bize böyle öğrettiler, az sonra ölecekmiş gibi" diyerek vatan sevgisinin önemini bir kere daha gösterdi.
"BİZİM YOLUMUZ ZAFER ADIMIZ MUZAFFERDİR"
Gizli geçitten girdiği Kulucahisar Kalesi'nde Bizans askerleri tarafından ele geçirilen ve bağlanarak Nikola'ya götürülen Osman Bey'in rahatlığı Nikola'nın dikkatinden kaçmadı.
"Hırsına yenik düştün Osman! Bu kaleye bu kadar sık gelmemeliydin" diyen Nikola'ya meydan okuyan Osman Bey "Ölümü öldürenler yenilmez Nikola. Bizim yolumuz zafer adımız muzafferdir" cevabını verdi.
Nikola "Ama yenildin Osman! Buraya tek başına gelerek ne yapmayı umuyordun" diyerek niyetini sorgularken, kol yeninde sakladığı küçük hançer sayesinde iplerinden kurtulan Osman Bey, Nikola'yı gafil avladı ve muhafızlarını da etkisiz hale getirmeyi başardı.
'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 35'inci bölümünde, Nikola'yı yaraladıktan sonra Kulucahisar Kalesi'nden kaçan Osman Bey, operasyona gizlice katılan Aygül'e hesap sordu ancak aldığı cevapla hayli şaşırdı.
Aygül'e daha önce kaleye gelmemesini tembihleyen ve "Sana gelmeyeceksin dedim, neden geldin" diyerek çıkışan Osman Bey, Aygül'ün "Beni sigaya çekme Osman. Beni gör! Ben artık eski Aygül değilim. Ben artık Alpolmak istiyorum. Şehit olup uçmağa varmak istiyorum" sözleriyle Aygül'deki değişimi gördü.
Kaleden kaçarken yaralanan Aygül'ün yarasını bizzat dağlayan Osman Bey, Aygül'ün "Benim bir bebeğim var Osman" itirafıyla şaşkına döndü. Bebeğin Alişar Bey'den olduğunu da öğrenen Osman Bey'in "Her doğan can Allah'tandır. Demek bir yeğenim oldu" diyerek Aygül'ü rahatlattı ve yeğenine bizzat Kayı Alp ismini koydu.
Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey'in elinden ucuz kurtulan Nikola, Rum ateşini kullanarak Söğüt'ü vurması için Flatyos'u görevlendirdi. Bizans'ın planını haber alan Osman Bey, derhal Söğüt'e gidilmesini isterken; Savcı Bey ve Dündar Bey, Yavlak Arslan'a İnegöl seferinde destek vermek için Kulucahisar'a giderek Nikola'yla anlaşma yolu aradı. Osman Bey, zekice planıyla Flatyos'u ele geçirip Söğüt'ü kurtardı ancak Savcı Bey ve Dündar Bey, Nikola tarafından esir edildi. Savcı Bey ve Dündar Bey kale meydanında infaz edilmek üzereyken yaralı Flatyos'u kaleye getiren askerler kılığında içeri sızan Osman Bey ve alpleri, Nikola'yı ele geçirdi ve beyleri kurtardı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni nasıl geri alacak? Nikola'yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos'un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? Osman Bey, Yavlak Arslan'a karşı aradığı kanıtı bulabilecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey, düştükleri tuzağın hesabını nasıl soracak? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi?