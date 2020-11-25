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    • 26.11.2020 00:03
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    35. bölümde ve 'a ders oldu! Osman'ı dinlemediler 'ın oyununa geldiler

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların heyecenla izlediği 35. bölümde Osman'ı dinlemeyen ve , 'ın oyuna geldi. Nikola tarafından işkence edilen Savcı ve Dündar'a adeta ders oldu. İşte Kuruluş Osman 35. bölümdeki o çarpıcı sahne.

    ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların heyecenla izlediği 35. bölümde Osman'ı dinlemeyen ve , 'ın oyuna geldi.

    Nikola tarafından işkence edilen Savcı ve Dündar'a adeta ders oldu.

    İşte Kuruluş Osman 35. bölümdeki o çarpıcı sahne.

    Osman Bey'in uyarılarını dinlemeyen Savcı ve Emmi Yavlak Arslan'ın oyununa gelerek Nikola'nın eline düştüler.

    Savcı, işkence sonucunda büyük bir acı duyan Dündar'a "dayanasın Emmi bunun hesabını soracağız" dedi.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 35. bölümde Savcı ve Dündar'a ders oldu! Osman'ı dinlemediler Yavlak Arslan'ın oyununa geldiler