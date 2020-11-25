ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve milyonların heyecenla izlediği Kuruluş Osman 35. bölümde Osman'ı dinlemeyen Savcı ve Dündar, Yavlak Arslan'ın oyuna geldi.

Nikola tarafından işkence edilen Savcı ve Dündar'a adeta ders oldu.

İşte Kuruluş Osman 35. bölümdeki o çarpıcı sahne.

Osman Bey'in uyarılarını dinlemeyen Savcı ve Emmi Yavlak Arslan'ın oyununa gelerek Nikola'nın eline düştüler.

Savcı, işkence sonucunda büyük bir acı duyan Dündar'a "dayanasın Emmi bunun hesabını soracağız" dedi.