Zabit Samedov kimdir? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diziye bu sezon Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın, Umut Karadağ, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve son olarak geçen hafta Zeynep Tuğçe Bayat'ı kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir transfere imza attı. Diziye bu hafta kick boks şampiyonu Zabit Samedov katılıyor. Peki, Zabit Samedov kimdir? Kuruluş Osman Zabit Samedov nereli ve kaç yaşında? İşte hayatına dair bilgiler...

ZABİT SAMEDOV KİMDİR?

Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'da doğdu. Azerbaycan Türkü profesyonel kick boksçudur. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.

İşte detaylı bilgi;