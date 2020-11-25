Zabit Samedov kimdir? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Diziye bu sezon Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın, Umut Karadağ, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Kanbolat Görkem Arslan, Erkan Avcı ve son olarak geçen hafta Zeynep Tuğçe Bayat'ı kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman yine çok konuşulacak bir transfere imza attı. Diziye bu hafta kick boks şampiyonu Zabit Samedov katılıyor. Peki, Zabit Samedov kimdir? Kuruluş Osman Zabit Samedov nereli ve kaç yaşında? İşte hayatına dair bilgiler...
ZABİT SAMEDOV KİMDİR?
Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'da doğdu. Azerbaycan Türkü profesyonel kick boksçudur. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.
İşte detaylı bilgi;
UNVANLARI
2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
2008 K-1 Europe GP runner-up
2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen
2006 IFMA World Champion
2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
2004 WKBF European Kickboxing champion
2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
2001 IFMA European Muay Thai champion
2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
1999 Zabitli Ceyhun Kuboku
DÜNYACA ÜNLÜ İSİM GELİYOR
Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.
Zabit Samedov'un 'Kuruluş Osman' kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu: "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun."
KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.
İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.
Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?