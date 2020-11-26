Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanında yer yerinden oynadı! Züleyha ile Yılmaz arasındaki aşk hikayesi son mu buluyor?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm sloganı "Bir gün senin aşkına layık olanın ben olduğumu anlayacaksın…" olacak. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken detaylar da hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Sevda'nın konağa yerleşmesi Saniye'yi giderek sinirlendirecek. Öte yandan Behice'nin sırrını ise Şermin'in ortaya çıkaracağı düşünülüyor.
MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.
SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR
Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.
YILMAZ'I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?
Müjgan'ın hamilelik haberi Züleyha'yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli'nin gönlü hala Hünkar'a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANDI?
Behice'yi yaralı bulan Fikret, hastaneye yetiştirdi. Müjgan halasının bu durumundan Züleyha'yı sorumlu tuttu. Gaffur, Hünkar'ın katilinin Behice olduğunu öğrendi. Demir ile Züleyha'yı el ele gören Yılmaz çıldırdı. Müjgan'ın hamile olduğunu duyan Züleyha şoke oldu.
DİZİNİN KONUSU
Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!
Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.