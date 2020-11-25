Arnavutluk haftanın iki günü Kuruluş Osman izliyor! Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanında bomba isim!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ARNAVUTLUK HAFTANIN İKİ GÜNÜ 'KURULUŞ OSMAN' İZLİYOR!

Atv ekranındaki ikinci sezonunda da büyük ilgi gören ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

Dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman', Arnavutluk'un "en çok izlenen dizisi" oldu. İkinci sezon yayınına ülkenin önde gelen kanalı TV KLAN'da "Osmani" ismiyle başlayan ve haftanın iki günü Prime Time'da ekrana gelen Kuruluş Osman, bölüm başına ortalama yüzde 40 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada alıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ AZERBAYCANLI KİCK BOKSÇU ZABİT SAMEDOV KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', ikinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam ediyor. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov oldu. Samedov, Kuruluş Osman 35. bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.



Kick boks dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabartan Zabit Samedov, reyting rekortmeni 'Kurulş Osman' dizisiyle birlikte oyunculuğa adım attı.



Zabit Samedov'un 'Kuruluş Osman' kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında büyük heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu: "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun."

KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?