Haberler Video Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı izle! Karalardan denizlere...

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı izle! Karalardan denizlere...

Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı izle! Karalardan denizlere...
26.11.2020 00:23
Ana Sayfa 03:32
Savcı ve Dündar'a ders oldu
Ana Sayfa 02:27
Bakan il il açıkladı! Vakalar...
Ana Sayfa 00:44
GOL | Antalyaspor 1-0...
Ana Sayfa 01:05
GOL | Antalyaspor 2-0...
Ana Sayfa 00:47
GOL | Adana Demirspor 2-1...
Ana Sayfa 00:55
GOL | Adana Demirspor 3-1...
Ana Sayfa 01:01
Tepetaklak oldu! Acun'un...
Ana Sayfa 01:03
Erdoğan liderliğinde kritik...
Ana Sayfa 01:20
Antalya'da kanlı pusu! 2 kişi...
Ana Sayfa 02:21
Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde...
Ana Sayfa 00:30
Bunun adı vicdansızlık! Ölüme...
Ana Sayfa 11:19
Başkan Erdoğan'dan Bülent...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in evlilik haberi obada şaşkınlık yaratıyor. Ayrıca Osman Bey'in "Babam, senin şerefli adını karalardan denizlere taşıyacağız." sözleri dikkat çekiyor. İşte Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...


KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ölümü şehadet belleyenler yenilmez!"

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

Kuruluş Osman Videoları