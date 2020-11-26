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    • 26.11.2020 16:50
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    ESRA EROL İZLE! 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu?

    canlı yayınında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) yine birbirinden ilginç hayat hikayeleri, yüzleşmeler, kavuşmalar yer alıyor. 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Ayşen Hanım evine döndü mü? Eren Can’ın babası Erdal Korkutan stüdyoda gelecek mi? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (26 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - TIKLA


    13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Ayşen Hanım evine döndü mü?


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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! 13 yıl sonra Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu?