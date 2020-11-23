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    • 23.11.2020 17:19
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    Böyle dolandırıcılık görülmedi! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş canlı yayınında...

    "Önce kendine aşık etti sonra sahte tapuyla beni dolandırdı" diyen Fatma Hanım'ın iddiaları herkesi şoke edecek! canlı yayınında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia eden Fatma Hanım'dan ağızları açık bırakacak sözler! Ersin Türktaş iddialara nasıl yanıt verecek? Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez görecek ve ardından ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuşacak! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?

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    Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuşacak mı? Ayşen ile ilgili büyük gelişme Esra Erol'da canlı yayınında!


    Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez görecek ve ardından ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuşacak! Büyük buluşma izleyenleri gözyaşlarına boğacak.

    Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia etti! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş iddialara ne cevap verecek? Esra Erol, Fatma Hanım'ın iddia ettiği o sahte raporu buldu!

    "Kızımın babası, kızımı ailesi yüzünden reddediyor" Perihan Hanım'ın serzenişi!
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    Haberler Magazin Böyle dolandırıcılık görülmedi! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş Esra Erol'da canlı yayınında...