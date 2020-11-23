Yeni sezona bomba gibi giriş yapan Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (23 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?
Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuşacak mı? Ayşen ile ilgili büyük gelişme Esra Erol'da canlı yayınında!
Oğuzhan annesi Güneş'in fotoğrafını 30 yıl sonra ilk kez görecek ve ardından ablası Seda'ya Esra Erol'da kavuşacak! Büyük buluşma izleyenleri gözyaşlarına boğacak.
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Kendisinden 22 yaş küçük Ersin tarafından yüzbinlerce lira dolandırıldığını iddia etti! İddiaların odağındaki Ersin Türktaş iddialara ne cevap verecek? Esra Erol, Fatma Hanım'ın iddia ettiği o sahte raporu buldu!
"Kızımın babası, kızımı ailesi yüzünden reddediyor" Perihan Hanım'ın serzenişi!