Kuruluş Osman dizisi 34. bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümünün özetinde; ''Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?'' bilgileri yer aldı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit: Osman

Nurettin Sönmez: Bamsı

Ragıp Savaş: Dündar

Emre Basalak: Gündüz

Özge Törer: Bala Hatun

Buse Arslan Akdeniz: Aygül

Açelya Özcan: Ayşe Hatun

Yiğit Uçan: Boran

Burak Çelik: Kongar

Çağrı Şensoy: Cerkutay

Celal Al: Abdurrahman

Tolga Akkaya: Dumrul

Atilla Güzel: Ayaz

Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun

Erkan Avcı: Nikola

Seçkin Özdemir: Flatyos

Ahmet Yenilmez: Demirci Davud

Cüneyt Arkın: Aksaçlı

Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey

Seray Kaya: Lena

Emin Gürsoy: Kumral Abdal