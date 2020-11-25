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    • 25.11.2020 16:56
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    35. bölüm: , Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm ve fragman izle

    'de ve birçok ülkede televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 35. bölüm ile bugün saat 20:00'da atv'de seyirci ile buluşuyor. Kuruluş Osman'ın son bölümünde yaşamı tehlike altına giren 'u ele geçirildiği yerden kurtarmak için gövde gösterisi başlatmıştır. Peki, Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Son bölümden çarpıcı sahneler ve hakkında detaylar haberin devamında...

    dizisi 34. bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümünün özetinde; ''Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

    Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?'' bilgileri yer aldı.

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan , Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için ve 'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

    , Osman Bey tarafından 'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i 'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden 'in akıbeti ne olacak?

    KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

    Burak Özçivit: Osman

    Nurettin Sönmez: Bamsı

    Ragıp Savaş: Dündar

    Emre Basalak: Gündüz

    Özge Törer: Bala Hatun

    Buse Arslan Akdeniz: Aygül

    Açelya Özcan: Ayşe Hatun

    Yiğit Uçan: Boran

    Burak Çelik: Kongar

    Çağrı Şensoy: Cerkutay

    Celal Al: Abdurrahman

    Tolga Akkaya: Dumrul

    Atilla Güzel: Ayaz

    Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun

    Erkan Avcı: Nikola

    Seçkin Özdemir: Flatyos

    Ahmet Yenilmez: Demirci Davud

    Cüneyt Arkın: Aksaçlı

    Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey

    Seray Kaya: Lena

    Emin Gürsoy: Kumral Abdal

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 35. bölüm: Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Kuruluş Osman son bölüm ve fragman izle