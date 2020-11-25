Kuruluş Osman dizisi 34. bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümünün özetinde; ''Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?'' bilgileri yer aldı.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.
Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır. Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? Yavlak Arslan, İnegöl Kalesi'ni almayı başarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Sağlığı kötüye giden Ertuğrul Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit: Osman
Nurettin Sönmez: Bamsı
Ragıp Savaş: Dündar
Emre Basalak: Gündüz
Özge Törer: Bala Hatun
Buse Arslan Akdeniz: Aygül
Açelya Özcan: Ayşe Hatun
Yiğit Uçan: Boran
Burak Çelik: Kongar
Çağrı Şensoy: Cerkutay
Celal Al: Abdurrahman
Tolga Akkaya: Dumrul
Atilla Güzel: Ayaz
Yeşim Ceren Bozoğlu: Hazal Hatun
Erkan Avcı: Nikola
Seçkin Özdemir: Flatyos
Ahmet Yenilmez: Demirci Davud
Cüneyt Arkın: Aksaçlı
Tamer Yiğit: Ertuğrul Bey
Seray Kaya: Lena
Emin Gürsoy: Kumral Abdal