TV8'de yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'a ilişkin detaylı bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı Ebru Has tarafından Kırmızı takım kaptanı olarak seçilen Sefa Okyay Kılıç yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri. MasterChef yarışmasına yedeklerden katılan isimlerden olan Sefa Okyay Kılıç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Çıkardığı tabaklara rağmen sürekli potaya gönderilen Sefa Okyay Kılıç Instagram'da bambaşka bir profil çiziyor. Gelin Masterchef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'ın özel hayatına bir de yakından bakalım.