TV8'de yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'a ilişkin detaylı bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu hafta mavi takım kaptanı Ebru Has tarafından Kırmızı takım kaptanı olarak seçilen Sefa Okyay Kılıç yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri. MasterChef yarışmasına yedeklerden katılan isimlerden olan Sefa Okyay Kılıç geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Çıkardığı tabaklara rağmen sürekli potaya gönderilen Sefa Okyay Kılıç Instagram'da bambaşka bir profil çiziyor. Gelin Masterchef yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç'ın özel hayatına bir de yakından bakalım.
'BİZİM ESPRİLERİMİZE GÜLÜNMÜYOR SEFA'
Jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya önceki gün Sefa Okyay Kılıç hakkında 'Burada bir benim bir de Sefa'nın esprilerine gülünmüyor' açıklamasını yaparak tebessüm ettirmişti.
Sefa Okyay Kılıç gerek açıklamaları gerek gülünmeyen esprileriyle tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Sefa Okyay Kılıç, MasterChef 2020 yarışmacı arasında bulunuyor. Bu hafta kırmızı takım kaptanı olan Sefa'nı nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu olan Sefa, Ankara'da, Antalya'da ve İngiltere'de çalışmıştır.
Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Kayserili olan yarışmacı Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara'da, Antalya'da ve İngiltere'de çalışmıştır. İtalya'da staj yapmıştır.
Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.
Hala aktif bir şekilde sürdürmekte olduğu spor hayatını çeşitli branşlarda ilerletmektedir.
13 Haziran 1996 Ankara doğumlu Sefa Okyay Kılıç, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Bir abisi ve bir ablası var.
MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedek isimlerden katılan Sefa Okyay için yarışma yolculuğu ilk elemenin ardından başlamıştır.