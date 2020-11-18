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    • 18.11.2020 12:51
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    (172.) son bölümde masadan ayrılan 'in kurnaz planı! İlyas masada ...

    izleyiciyi ekran başına kilitlendi. Yeraltı dünyasında hızla yükselen ismi , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahnede,"Bu masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir." sözü ile dikkat çekti. Abisi ve Ünal Bey'in kurduğu masadan ayrıldığını açıklayan Hızır Çakırbeyli'nin yeni planının ne olacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Diğer yandan ise 'ı şişlemek için doğru anı bekliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar...

    Hızır masadan ayrıldı, İlyas masada, Alpaslan hapishanede...

    EDHO son ölümde yer yerinden oynadı! 6. sezona bomba gibi giriş yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Pelin Akil, Adnan Biricik, Engin Benli ve birçok ismin kadrosuna katıldığı diziye Derman rolüyle Uğur Keleş, Selman rolüyle Soner Türker ve Dayı rolüyle Ahmet Erkut dahil oluyor. Çakırbeyli ve Façalı aileleri arasındaki bağ giderek artarken Korkmazlar masanın ve dostlarının iyice hedefine oturuyor. Peki EDHO son bölümde neler oldu?

    Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ATV'nin 6 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi EDHO 172. son bölümde Alpaslan'ın hapishane sahnesi ve Hızır Reis'in masadan ayrıldığını açıkladığı an izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı.

    Hapishaneye giren Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, kazdığı kuyuya kendi düştü. Koğuşta Alpaslan'ı şişlemesi için tuttuğu adam, Reis'e ihanet edemeyip kendini şişlerken, yeni bölümlerde Alpaslan'ın intikamı acı olacağa benziyor.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme Hızır Çakırbeyli'nin masadan ayrılması damga vurdu.

    HIZIR REİS MASADAN AYRILDI!

    6 sezondur Atv ekranlarında heyecan dolu anlarla izleyiciyi ekran başına kilitleyen EDHO 172. son bölümde Hızır Çakırbeyli, Alpaslan'ı kurtarmak için masadan ayrıldı.

    "İLK HAİNLİK YAPAN KARŞISINDA BENİ BULUR"

    Toplantı sırasında herkesi şoke eden bir konuşma yapan Hızır, "Bu masadan ben ayrılıyorum. Ailemi temsilen İlyas'ın kalması yeterlidir. Bundan sonra ne yapacaksanız, kimi lider seçecekseniz sizin bileceğiniz iş. Bu masayı iki kişi kurdu. Abim ve Ünal Bey. Ölmem haricinde masanın doğal lideri olarak kalacağım. Kuralları uyduğunuz takdirde masaya hiç bir şekilde karışmayacağım. İlk kurşunu sıkan, ilk hainlik yapan karşısında beni bulur" dedi ve masadan ayrıldı.

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    Haberler Televizyon EDHO (172.) son bölümde masadan ayrılan Hızır Reis'in kurnaz planı! İlyas masada Alpaslan hapishanede...