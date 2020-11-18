ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun kadrosuna katıldı bakın hangi rolle Akasya Durağı'nda oynamıştı! EDHO'ya bomba oyuncu!

EDHO'ya bomba oyuncu! ATV'nin Salı akşamları izlenme rekorları kıran dizisi EDHO transfere doymuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ATV ekranlarında hız kesmeden yayımlanmaya devam ederken oyuncu transferleri de son bulmuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna peş peşe yeni isimler katılıyor. Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı. İşte EDHO kadrosuna katılan yeni oyuncu
Daha önce "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.
Onur Şan: 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan'dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.
Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.
Bunun yanı sıra 1998 Yılında "İtalya" ve "Fransa" da düzenlenen folklor festivaline katılarak, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile icra etti.
İlk solo albümü "Aşkın Mavisi" ile türkü dostlarının beğenisini kazanan Onur Şan "Dağlarında Kar Olurum Yar" albümünde türküleri gençlerinde sevebileceği tarzda Klasik Türk Halk müziği sazlarının yanı sıra bas gitar akustik gitar ve yaylı grubu gibi enstrümanlar kullanıldı.
2008 yılından 2012 yılına kadar yayınlanan "Akasya Durağı" adlı dizi filmde Seyit karakterini canlandırırken Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Nilgün Belgün, Timur Acar, Erol Günaydın, Ayça İnci, Suat Sungur, Berk Oktay, Melek Baykal ile beraber oynadı.
2012 yılında "Mevsim Çiçek Açtı" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Deniz Oral, Mehtap Bayri, Turgay Tanülkü ile beraber rol aldı.
Onur Şan, 1 Şubat 2008 tarihinde Seda Sayan ile evlendi. Şubat 2010 tarihinde boşandı. Onur Şan, 2015 yılında Büşra Aköz ile evlendi.
AHMET ERKUT KİMDİR?
Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, EDHO Ahmet Erkut kimdir? Ahmet Erkut hangi karakteri canlandıracak?
Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.
Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.
UĞUR KELEŞ KİMDİR?
Uğur Keleş 1966 yılında dünyaya gelmiştir. 1.84 cm boyunda ve 90 kilo olan oyuncu, oyunculuk eğitimini Ankara Üniversitesi'nde D.T.C.F. Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
EDHO'DA BU HAFTA NELER OLACAK?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.
İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
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