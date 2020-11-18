ATV'nin fenomen dizisi EDHO'nun kadrosuna katıldı bakın hangi rolle Akasya Durağı'nda oynamıştı! EDHO'ya bomba oyuncu!

AHMET ERKUT KİMDİR?

Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, EDHO Ahmet Erkut kimdir? Ahmet Erkut hangi karakteri canlandıracak?

Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.



Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.