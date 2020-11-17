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Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Necati Şaşmaz'ın yer alacağı dedikoduları dolaşırken, dizisinin Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi. Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının kuyumcu dükkanından çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu, Nesati Şaşmaz'ın EDHO'da gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ile iletişime geçecek bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağı iddialarına bakın ne dedi.

17.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 17.11.2020 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





