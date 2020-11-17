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Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Necati Şaşmaz'ın yer alacağı dedikoduları dolaşırken, dizisinin Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi. Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının kuyumcu dükkanından çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu, Nesati Şaşmaz'ın EDHO'da gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ile iletişime geçecek bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağı iddialarına bakın ne dedi.

17.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 17.11.2020 17:38
Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, merak edilen Necati Şaşmaz sorusunun yanıtına açıklık getirdi.

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Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

NECATİ ŞAŞMAZ EDHO'DA MI ROL ALACAK?

Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının kuyumcu dükkanından çıkarken görüntülenen 55 yaşındaki Oktay Kaynarca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kameraları gören usta oyuncu,"Ne yapıyorsunuz? Ben inemeyecek miyim Bebek'e?" diyerek basın mensuplarına takıldı.

Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

"Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları" yönünde son günlerde gündeme gelen iddiaya açıklık getiren Oktay Kaynarca, "Hayır, öyle bir şey yok" diyerek son noktayı koydu.

Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

Bir döneme damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile aynı yapımda 'Süleyman Çakır' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın, yıllar sonra bir araya geleceği iddia edilmişti.

Polat Alemdar EDHO'da gizli devlet adamı mı olacak? Oktay Kaynarca'dan Necati Şaşmaz açıklaması...

'Polat Alemdar' karakterinin, 'EDHO'da gizli devlet adamı olarak 'Hızır Çakırbeyli' ile irtibata geçeceği öne sürülmüştü.

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