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    • 18.11.2020 10:20
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    CANLI YAYIN İZLE ATV! Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi! Kim, nasıl öldürdü?

    canlı yayınında bugün, (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? 62 yaşındaki Melihat Tunçel evinin bahçesinde boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Afyonkarahisar'da işlenen cinayette köy halkı şüphelerin odağındaki ismi Melihat Tunçel'in kızı Münüre Tunçel olarak işaret ediyordu. Melihat Tunçel'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesine göre, Münüre Tunçel intihar girişiminde bulundu. Bu gelişme sonrası Melihat Tunçel'in oğlu Niyazi canlı yayında annesinin ölümünü araştırmaya devam ediyor. Ordu'da vahşi bir cinayet! Domuz bağı cinayetinin detayları neler? 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katili kim? Hepsi ve daha fazlası 18 Kasım 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    10 Kasım'da kızı tarafından ölü olarak bulunan Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

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    Annesiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Münüre, annesi Melihat Tunçel'i, evlerinin bahçesinde boğazı kesik bir halde buldu. Annesinin canına kıydığını iddia eden Münüre Tunçel'den son dakika gelişmesi geldi! Kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Meliha Tunçel'i kim öldürdü?

    Ordu'da domuz bağı cinayeti! Domuz bağı ile bağladılar, 74 yaşındaki kadını vahşice öldürdüler. Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın ölümündeki kan donduran detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyor.

    Bir süredir Makbule Sarı'dan haber alamayan yakınlarının emniyet güçlerine haber vermesiyle yaşlı kadının evine gidildi ve karşılaşılan manzara korkunçtu. Katil için arama çalışmaları devam ediyor. Makbule Sarı'yı kim ya da kimler, neden öldürdü?
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV! Melihat Tunçel cinayetinde son dakika gelişmesi! Kim, nasıl öldürdü?