10 Kasım'da kızı tarafından ölü olarak bulunan Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

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