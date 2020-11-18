10 Kasım'da kızı tarafından ölü olarak bulunan Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?
Annesiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Münüre, annesi Melihat Tunçel'i, evlerinin bahçesinde boğazı kesik bir halde buldu. Annesinin canına kıydığını iddia eden Münüre Tunçel'den son dakika gelişmesi geldi! Kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Meliha Tunçel'i kim öldürdü?
Ordu'da domuz bağı cinayeti! Domuz bağı ile bağladılar, 74 yaşındaki kadını vahşice öldürdüler. Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın ölümündeki kan donduran detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyor.