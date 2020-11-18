Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da en iddialı yapımlar arasında yer alan Kuruluş Osman'ın seyircisi her ayrıntıyı merak ediyor. Son haftalarda en fazla araştırılan isimlerden biri de Moğolların lideri Geyhatu karakterine hayat veren Maruf Otajonov oldu.

Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda Geyhatu rolüyle izleyici karşısına çıkan Özbek oyuncu Maruf Otajonov, hayranlık uyandıran performansı ile adından söz ettiriyor.