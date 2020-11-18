Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da en iddialı yapımlar arasında yer alan Kuruluş Osman'ın seyircisi her ayrıntıyı merak ediyor. Son haftalarda en fazla araştırılan isimlerden biri de Moğolların lideri Geyhatu karakterine hayat veren Maruf Otajonov oldu.
Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda Geyhatu rolüyle izleyici karşısına çıkan Özbek oyuncu Maruf Otajonov, hayranlık uyandıran performansı ile adından söz ettiriyor.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni bölümüyle bu akşam Atv ekranında.
Özbekistan'ın ve Türk dünyasının en ünlü aktörlerinden biri olan Maruf Otajonov'un 'Kuruluş Osman'da Moğolların lideri Geyhatu'ya hayat vermesi, dizinin Özbekistan başta olmak üzere Türk dünyası ve İran ve Rusya'daki popülaritesini zirveye çıkardı.
Dizinin Özbek izleyicileri, sosyal medyada usta oyuncu Maruf Otajonov'dan övgüyle bahsederken, 'Kuruluş Osman' Özbekistan'ın en popüler yapımlarından biri haline geldi.
1961 doğumlu oyuncu ve yönetmen Maruf Otajonov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dünyaya geldi. Taşkent Tiyatro Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Moskova Yüksek Yönetmenlik Kursu eğitimi alan deneyimli oyuncu, ülkesi Özbekistan'ın yanı sıra İran ve Rusya'da da pek çok dizi ve filmde rol aldı.