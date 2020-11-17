Onur Şan'ın Eşiyle Tanışma Hikayesi

Eşim Büşra Aköz ile evlenmeden bir yıl önce tanıştık. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde konser verdim; orada gördüm hanımefendiyi, sonra büyükler, aileler devreye girdi ve kısmetmiş oldu, çok şükür. Beni kabul ettiler, bana inandılar.

Geçmişe dair konuşmam yanlış olur. Benim derdim kendimle. Pişman olduğum o kadar çok şey var ki. Önemli olan bunlardan ders almak.

Evliliğimle ilgili güzel yorumlar aldım. Herkes tebrik etti. Bana nazar duaları yollayıp 'Çok yakışmışsınız' diyorlar. Herkesten Allah razı olsun.