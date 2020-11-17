MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Aynı evde annesini ölü buldu, cesedin üzerinde...

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (17 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?
10 Kasım'da kızı tarafından ölü olarak bulunan Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Annesiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Münüre, annesi Melihat Tunçel'i nasıl buldu? Kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Meliha Tunçel'i kim öldürdü?
Cinayetle ilgili köy halkı konuşuyor, sır perdesi aralanıyor! Melihat Tunçel'in katili kim? Şoke eden son dakika gelişmeleri Müge Anlı canlı yayınında!
Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor...Yasak ilişki söylentileri, şoke eden iddialar...3 yıldır kayıp Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları Atv canlı yayınında!