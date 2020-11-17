Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 17.11.2020 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2020 10:20
    ABONE OL

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Aynı evde annesini ölü buldu, cesedin üzerinde...

    Müge Anlı canlı yayınında bugün, (17 Kasım 2020 Salı) neler yaşanıyor? 62 yaşındaki Melihat Tunçel evinin bahçesinde boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Annesini bahçede ölü olarak bulan Münire'den kafa karıştıran iddialar, cesedin üzerinde dikkat çeken detay! 7 kız çocuğu babası Kadir Sarı nerede? Hepsi ve daha fazlası 17 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı canlı yayınında bugün (17 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    10 Kasım'da kızı tarafından ölü olarak bulunan Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Annesiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki Münüre, annesi Melihat Tunçel'i nasıl buldu? Kızıyla birlikte yaşayan 62 yaşındaki Meliha Tunçel'i kim öldürdü?

    Cinayetle ilgili köy halkı konuşuyor, sır perdesi aralanıyor! Melihat Tunçel'in katili kim? Şoke eden son dakika gelişmeleri Müge Anlı canlı yayınında!

    Ailesi eşinden şüpheleniyor, eşi kendini savunuyor...Yasak ilişki söylentileri, şoke eden iddialar...3 yıldır kayıp Kadir Sarı'nın eşi ve yakınları Atv canlı yayınında!
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Melihat Tunçel cinayetinde katil kim? Aynı evde annesini ölü buldu, cesedin üzerinde...