'Kuruluş Osman'da en çok etkilendiği sahneyle ilgili "İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun'un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede" şeklinde konuştu.

Törer, yeni sezonda Bala Hatun'daki değişimlerle ilgili ise "Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede" ifadelerini kullandı.