İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat, Atv ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam ediyor.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı.
Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN 34. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.
Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Cüneyt Arkın, Özge Törer, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer, canlandırdığı karakterle ilgili bakın neler anlattı.
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, "Büyük ve meşakkatli bir işin içerisindeyiz. Zorlu ve güzel şartlarda çalışıyoruz. En büyük olanağımız platomuz. Dönemin gerçekliğini o kadar hissettiriyor ki bize" sözleriyle dizi ve prodüksiyon ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini "İlk başlarda çok çekinmiştim; 'Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım' diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var" sözleriyle anlattı.
'Kuruluş Osman'da en çok etkilendiği sahneyle ilgili "İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun'un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede" şeklinde konuştu.
Törer, yeni sezonda Bala Hatun'daki değişimlerle ilgili ise "Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede" ifadelerini kullandı.