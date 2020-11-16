Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölümde Züleyha hamile mi, bebeğin babası kim? Müjgan duyduklarıyla çılgına dönecek...

Perşembe akşamlarının gediklisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile 19 Kasım Perşembe günü Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Olayların bitmediği Çukurova'da Hünkar Yaman'ın ölümünün ardından yeni Hünkar olması beklenen Züleyha, Demir ile Yılmaz arasında kalmaya devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova'da öfke de aşk da dinmiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Müjgan adeta kendini kaybediyor. Züleyha ile Yılmaz aşkı, hala kurtulmak için çabalıyor. Demir'in Züleyha ile çizdiği mutlu aile tablosu Yılmaz'ı delirtiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
ZÜLEYHA HAMİLE!
Züleyha, Demir ile Yılmaz arasında kaldı. Ne yöne doğru yönelse dertler bitmeyecek. Yeni Hünkar olması beklenen Züleyha'nın seçimi her şeyi belirleyecek. Züleyha'nın bir de hamile olduğu ortaya çıkıyor.
Bir başka önemli gelişme ise Müjgan ile Fikret arasında yaşanıyor. Bu ikilinin aşk yaşamaya başlayacağını izleyiciler tahmin ediyordu, sanki bu tahminler doğru çıkacakmış gibi bir izlenim var.
Behice karakterinde Esra Dermancıoğlu son bölümde ormandaki sahnesiyle merak uyandırmıştı. Ormanın ortasında kendi tuttuğu adam tarafından vurulan Behice, işler ters gidince beklemediği bir durumla karşılaştı. Peki orada ölecek mi, yoksa çok farklı bir şekilde dizide hikayenin içinde mi kalacak? İşte bu detay da Bir Zamanlar Çukurova'da merak edilen bir başka konu...
Züleyha'nın bir de hamile olduğu ortaya çıkıyor.