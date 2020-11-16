Bir Zamanlar Çukurova 73. yeni bölümde Züleyha hamile mi, bebeğin babası kim? Müjgan duyduklarıyla çılgına dönecek...

Bir Zamanlar Çukurova'da öfke de aşk da dinmiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Müjgan adeta kendini kaybediyor. Züleyha ile Yılmaz aşkı, hala kurtulmak için çabalıyor. Demir'in Züleyha ile çizdiği mutlu aile tablosu Yılmaz'ı delirtiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...

ZÜLEYHA HAMİLE!

Züleyha, Demir ile Yılmaz arasında kaldı. Ne yöne doğru yönelse dertler bitmeyecek. Yeni Hünkar olması beklenen Züleyha'nın seçimi her şeyi belirleyecek. Züleyha'nın bir de hamile olduğu ortaya çıkıyor.