Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa 11. yeni bölümüyle Atv ekranlarında her pazar olduğu gibi bu pazar da soluksuz anlara sahne oluyor.
Mustafa'sını yeniden bulan Maria, 11. yeni bölümde Eda'nın yıllar sonra yeniden ortaya çıkmasıyla ne yapacak?
MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.
MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Oyuncu kadrosunda; Hilmi Cem İntepe (Mustafa Candemir) - Jessica May (Maria Yıldırım) - Tamer Levent (Kudret Candemir) –Rahmi Dilligil (Haşmet Yalçınoğlu) - Alpay Atalan (Nihat Yalçınoğlu) - Ezgi Çelik (Nadire Candemir) - Haki Biçici (Şahin Candemir) - Hülya Gülşen (Feriha) -Tuğba Tutuğ (Gonca Candemir) - Özlem Ulukan (İclal Candemir) - Mustafa Açılan (Galip Yalçınoğlu) - Hira Koyuncuoğlu (Nisan Candemir) - Cem Karakaya (Bekir) -Mine Tüfekçioğlu (Zümrüt Yalçınoğlu) - Derin Deniz Görgülü (Zeyno Candemir) - Burak Berkay Akgül (Rüzgar Yalçınoğlu) - Neyra Kayabaşı (Nazlı) – Eda (Canan Atalay) – Çiçek Sungur (Ceren Karakoç)'un yer aldığı Maria ile Mustafa yeni bölümde yaşanacaklar...
Eda'nın yıllar sonra ortaya çıkması Maria ile Mustafa'nın arasının açılmasına sebep olur. Mustafa bir yandan Eda'yı Galip'ten kurtarmaya çalışırken bir yandan da Maria'ya kendini ifade etmeye çalışır.
İkilinin arası düzelme yoluna girerken Gonca ve Galip'in kurduğu tuzak çok daha büyük bir krize neden olacaktır.
Nisan ve Rüzgar'ın birlikte kaçtıklarını anlayan Zeyno, durumu Kudret'e söyler. Kudret ikisini yakalayacağı sırada Rüzgar ve Nisan'ın aldıkları büyük karar, herkesi şok edecek niteliktedir.
Nadire, Maria'nın Mustafa'ya olan aşkını da gördükten sonra Nihat'la ilgili bir karar alır. Nihat ise kendisiyle ilgili yıllar önce gömdüğü bir gerçekle tekrar yüz yüze kalır. Bu gerçek Nadire ve Nihat ilişkisini ne yönde etkileyecektir?
İclal, Çiçek'le yüzleşmeye gittiğinde hiç beklemediği bir şey olur. Şahin'in de oraya gelmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Çiçek'in aldığı karar konakta bomba etkisi yaratır.