Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Kapadokya'yı keşfediyor! 'Eşsiz doğada doğal güzellik...'
Maria ile Mustafa yeni bölümleriyle Pazar akşamı diziseverlerle buluşuyor. Dizide Maria karakterine hayat veren başarılı oyuncu Jessica May, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın 26 yaşındaki güzel oyuncusu oyuncuları Jessica May geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını keşfetti. Eşsiz doğada doğal güzelliği ile dikkat çeken Jessica May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi.
Duru güzelliği ve doğal tavırları ile dikkat çeken 26 yaşındaki Jessica May'in nereli olduğu merak konusu oldu. Maria ile Mustafa dizisi ile dikkat çeken güzel oyuncu, 2018 yılında Hüseyin kara ile dünyaevine girdi. May, eşiyle tanışma hikayesini, "Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik. " şeklinde anlattı.
JESSİCA MAY KİMDİR?
Türkiye'de yaşayan oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. Öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelen Jessica May'in annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.