Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May Kapadokya'yı keşfediyor! 'Eşsiz doğada doğal güzellik...'

Maria ile Mustafa yeni bölümleriyle Pazar akşamı diziseverlerle buluşuyor. Dizide Maria karakterine hayat veren başarılı oyuncu Jessica May, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa'nın 26 yaşındaki güzel oyuncusu oyuncuları Jessica May geçtiğimiz gün Kapadokya'nın eşsiz doğasını keşfetti. Eşsiz doğada doğal güzelliği ile dikkat çeken Jessica May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi.

