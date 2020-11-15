Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini "İlk başlarda çok çekinmiştim; 'Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım' diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var" sözleriyle anlattı.