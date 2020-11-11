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Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...

Önce Diriliş Ertuğrul'da sonrasında Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nurettin Sönmez sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında araştırma yapanlar özel hayatına dair fazla bilgi edinemese de öğretmen kardeşi Gamze'yi görenler şaşırıp kalıyor. İki kardeşin benzerlikleri inanılır gibi değil. İşte başta Nurettin Sönmez'in kardeşi olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

11.11.2020 10:36 - Son Güncelleme: 11.11.2020 10:36
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...

İşte başra Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...
Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in kardeşini görenler şaştı kaldı! İki kardeş birbirinin aynısı...
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