Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın annesi de çok ünlü! Miss Beauty 1975 güzeli...

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın annesi de kendisi gibi ünlü. Didem Balçın'ın annesi nur Balçın, 1975 yılında yani kızını dünyaya getirmeden 7 yıl önce, Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. İşte güzelliğini annesinden alan Didem Balçın'ın ve ünlülerin aileleri...