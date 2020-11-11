Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın annesi de çok ünlü! Miss Beauty 1975 güzeli...
Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken, dizide yer alan başarılı oyuncular merak edilmeye devam ediyor. Yeni bölümde Kayı Obası'na geri dönenen Selcan Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Didem Balçın, dizinin dikkat çeken isimleri arasında. Özel hayatı merak edilen Didem Balçın'ın güzelliği anneden... Didem Balçın'ın annesi, 1975 yılında yani kızını dünyaya getirmeden 7 yıl önce, Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil eden güzel Nur Balçın...
11.11.2020 16:17
- Son Güncelleme: 11.11.2020 16:19
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın'ın annesi de kendisi gibi ünlü. Didem Balçın'ın annesi nur Balçın, 1975 yılında yani kızını dünyaya getirmeden 7 yıl önce, Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. İşte güzelliğini annesinden alan Didem Balçın'ın ve ünlülerin aileleri...
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