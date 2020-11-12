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    • 12.11.2020 16:41
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    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE! Gözyaşlarıyla Türkiye'nin evladı olan Utku'nun annesi Fikriye sessizliğini bozdu!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe); 9 aylıkken terk edilen Utku'nun annesi sessizliğini bozuyor, abisine emanet olarak verdiği çocuğunu göremediğini iddia eden Leyla Hanım'ın yüzleşmesi, Abdullah Bey'in kayıp karısı Nurcan Hanım'la ilgili son dakika gelişmesi ve Fadime Hanım'ın, "Kocam oğlumun kız arkadaşını da aldı kaçtı" iddiası yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (12 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?

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    Bebeği 5 aylıkken abisi Musa Yıldızer'e bıraktı, 1.5 yıl sonra geri almak istedi. O konuştu ortalık karıştı! Gerçekler ne kim doğruyu söylüyor? Leyla'nın köylüsünden şoke eden sözler! Leyla Abisi Musa ve yengesi Nihal ile canlı yayında karşı karşıya geliyor!

    Daha 5 yaşında kanserle savaşırken annesi hastane koridorunda bırakıp gitti. o günden bu yana annesi Filiz Ertaş'tan hiçbir haber alamadı. 18 yaşındaki Emre'nin tek isteği yıllar sonra annesi ile yüzleşmek, o günün hesabını sormak!

    "Eşim Nurcan engelli çocuğumu ortada bıraktı, diğer çocuğumu da alıp kayboldu" diyen Abdullah Bey'in kayıp karısı Nurcan Hanım'la ilgili son dakika gelişmesi!

    Gözyaşlarıyla Türkiye'nin evladı oldu. Peki, evladını reddeden anne Fikriye, sessizliğini bozacak mı? Günler sonra gelen haber ne?

    Akılalmaz bir iddia, akılalmaz bir son! Böyle kaçış hikayesi görülmedi! Fadime Hanım'dan çok konuşulacak sözler! "Kocam oğlumun kız arkadaşını da aldı kaçtı"
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE! Gözyaşlarıyla Türkiye'nin evladı olan Utku'nun annesi Fikriye sessizliğini bozdu!