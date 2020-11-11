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    • 11.11.2020 23:19
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    Kuruluş Osman 33. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey Kayı Obası'nı kurtarıyor

    Tüm Türkiye'yi Çarşamba günleri ATV ekranlarına kilitleyen Kuruluş Osman dizisininin 33. bölümünde geceye damga vuran sahne...Geyhatu'nun Kayı Obası'na baskınından sonra Osman Bey çıkagelir. Osman Bey esir düşen Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtarır. İşte Kuruluş Osman 33. bölümdeki o an.

    Geyhatu'nun Kayı Obası'na baskınından sonra Osman Bey çıkagelir.

    Geyhatu, oğlunun yerini söylemedikleri takdirde Kayı Obası'nı yerle bir etmekle tehdit eder.

    Herkesin gözü önünde Savcı Bey'in eşliğinde başına çuval geçirilmiş esiri gören Geyhatu Savcı Bey'e "Yanındaki kim?" diye seslenir.

    Osman Bey atın üzerindeki haini aşağıya indirir. Hainin başındaki çuval açıldığında Mönke olduğu ortaya çıkar.

    Osman Bey böylece Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her Çarşamba 20.00'de ATV'de!
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    Haberler Güncel Kuruluş Osman 33. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey Kayı Obası'nı kurtarıyor