Kuruluş Osman 33. bölümde geceye damga vuran sahne! Osman Bey Kayı Obası'nı kurtarıyor

Osman Bey böylece Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtarmıştır.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her Çarşamba 20.00'de ATV'de!