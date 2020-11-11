Zonguldak'ta yaşayan Utku Evcan 9 aylıkken kendisini terk eden ve bir daha hiç haber alamadığı annesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Babası cezaevinde olan, akrabalarıyla yaşayan Utku "annem beni 9 aylıkken hastaneye gidiyorum diyerek evde bırakış. Bir daha geri dönmemiş. Ben hiç anne sevgisi görmedim, beni neden bıraktı? Niçin yıllarca aramadı bunları sormak istiyorum" dedi.