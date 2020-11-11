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    • 11.11.2020 10:14
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    CANLI YAYIN ATV İZLE! Afyonkarahisar'dan son dakika bilgisi: Zeliha-Cevdet Uysal çifti bulundu mu?

    canlı yayınında bugün, (11 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor? Afyonkarahisar Dinar’a bağlı Pınarlar Mahallesinde 26 Ekim günü esrarengiz bir şekilde kaybolan Cevdet ve Zeliha Uysal çiftine ne oldu? 16. günün sonunda Müge Anlı'nın işaret ettiği o ayrıntı, Uysal çiftinin cesetlerine ulaşılmasını sağladı. Bir gelin, onlarda damat, kaptırılan binlerce lira... Evlilik ahyali ile kandırılan sahte gelin mağdurları Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE

    Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE - TIKLA

    26 Ekim'den bu yana kayıptılar... Her yer didik didik arandı! Şüpheli dayılar, günler sonra bulunan eşyalar... Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Müge Anlı'nın işaret ettiği o ayrıntı, 16 gün sonra gelen ihbar, sıcak saatler, hareketli dakikalar...

    Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili sson dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktarıyor!

    Bir gelin, onlarda damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar birbir ortaya çıkıyor! Suçlananlar birbirlerini suçluyor! Evlenecekken kandırılan sahte gelin mağdurları Atv canlı yayınında konuşuyor!
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE! Afyonkarahisar'dan son dakika bilgisi: Zeliha-Cevdet Uysal çifti bulundu mu?