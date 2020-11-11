Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, son bölümde Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında aktarıyor! Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?
26 Ekim'den bu yana kayıptılar... Her yer didik didik arandı! Şüpheli dayılar, günler sonra bulunan eşyalar... Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Müge Anlı'nın işaret ettiği o ayrıntı, 16 gün sonra gelen ihbar, sıcak saatler, hareketli dakikalar...
Zeliha ve Cevdet Uysal çiftiyle ilgili sson dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında aktarıyor!
Bir gelin, onlarda damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar birbir ortaya çıkıyor! Suçlananlar birbirlerini suçluyor! Evlenecekken kandırılan sahte gelin mağdurları Atv canlı yayınında konuşuyor!