Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün (10 Kasım 2020 Salı) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Kayıplarında 16. gün! Şüpheler artıyor, iddialar çoğalıyor! Çember daralıyor! Önce halı ve gözlük bulundu aynı komşu köyde bir ipucu daha!
Uysal çiftini arama çalışmalarına dair sıcak gelişme Müge Anlı canlı yayınında!
Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor! Suçlananlar birbirlerini suçluyor, evlenecekken kandırılan damatlar Müge Anlı canlı yayınında...
21 yaşında genç bir kız. Gülsüm Çelemoğlu'nun kaybı Müge Anlı'da...