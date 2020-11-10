Kuruluş Osman 33. yeni bölümde Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor, Selcan Hatun geri geliyor! Son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 33. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümde, izleyiciler tarafından bir süredir merakla beklenen Selcan ve Aygül Hatun, Kayı Obası'na geri dönüyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 33. bölüm 2. fragmanında düşman baltayı taşa vuruyor.
Oyuncu kadrosunda; Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi başarılı isimler yer alan Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
KURULUŞ OSMAN 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...
KURULUŞ OSMAN 32. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman Bey hamlesiyle keferelerin planlarını teker teker bozdu. Osman Bey, tuzağa düşürülerek işkence edilen Savcı Bey'i kurtardı. Derviş Bey Geyhatu'yu uyarırken, Ertuğrul Bey'in Osman hakkında sözleri gecenin dikkat çeken sahneleri oldu.